مدیر امور آب و فاضلاب روانسر،گفت : طرح آبرسانی مجتمع «سلکان» به بهره برداری رسیدواهالی ۶ روستای این مجتمع از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، اسامه نیک‌رفتار، مدیر امور آب و فاضلاب روانسر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح، چهار روستای منطقه تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب نبودند و در فصول گرم سال، آب مورد نیاز اهالی از طریق آبرسانی سیار تأمین می‌شد.

وی با اشاره به جزئیات فنی این پروژه گفت: طرح آبرسانی مجتمع سلکان شامل احداث سه باب مخزن ذخیره، یک باب ایستگاه پمپاژ و اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب است که با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.

مدیر امور آب و فاضلاب روانسر افزود: با بهره‌برداری از این طرح، دسترسی پایدار روستاییان به آب آشامیدنی سالم و باکیفیت فراهم شده و رضایت عمومی اهالی از خدمات شرکت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی در پایان، خاطرنشان کرد: تخصیص به‌موقع اعتبارات و پیگیری‌های مستمر مدیران استانی، نقش مهمی در اجرای موفق این پروژه و تحقق اهداف آبرسانی پایدار در منطقه داشته است.