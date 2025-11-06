پخش زنده
بانوی بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در بازیهای همبستگی اسلامی نتیجه را به نماینده ترکیه واگذار کرد و حذف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازیهای همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امروز پنج شنبه ۱۵ آبان، ندا کوثری بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم کشورمان در مبارزه با برفین از ترکیه، در همان راند نخست نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها حذف شد. در این وزن نمایندگان ۹ کشور حضور داشتند.
غزاله رسولی دیگر نماینده بوکس بانوان کشورمان نیز صبح امروز مقابل حریف نیجریهای خود در همان راند نخست، سه مرتبه ناکداون شد و نتیجه را واگذار کرد.
بدین ترتیب پرونده بوکس بانوان کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی بدون نتیجه بسته شد.