به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: شامگاه پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۴۰۴، طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، وقوع سانحه رانندگی در محور اهواز – اندیمشک، محدوده پس از پلیس‌راه جدید، اطلاع‌رسانی شد. بلافاصله آتش‌نشانان از ایستگاه عملیاتی شماره ۳۴ به محل حادثه اعزام شدند.

بابک ربیعی افزود: در این حادثه خودروی پژو پارس واژگون و دچار آتش‌سوزی شد که با حضور سریع نیرو‌های امدادی و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، شعله‌های حریق مهار و از گسترش آتش جلوگیری به عمل آمد. به دلیل شدت ضربه وارده، هر دو سرنشین خودروی کوییک در دم جان باختند و هر دو وسیله نقلیه نیز دچار خسارت صددرصدی شدند.