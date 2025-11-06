پخش زنده
امروز: -
محمد حسن حبیبی و فراز شکیبا ملی پوشان تنیس روی میز کشورمان در رقابتهای کمتر از ۱۷ سال کانتندر سلیمانیه، به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن حبیبی در رقابتهای انفرادی پسران کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه، در مرحله گروهی با دو پیروزی قاطع برابر طه مصطفی و کاروان مجید، بهعنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد.
ملى پوش کشورمان در مرحله یکشانزدهم نهایی، با برتری ۳ بر صفر (۱۱–۹، ۱۱–۶، ۱۱–۴) برابر عبدالغفار جبار از عراق، صعود خود به جمع ١٦ بازیکن برتر را قطعی کرد.
حبیبى در مرحله یکهشتم نهایی نیز با پیروزی مقتدرانه ۳ بر صفر (۱۱–۴، ۱۱–۸، ۱۱–۶) در مقابل آرا نصرالدین، به جمع هشت بازیکن برتر این رقابتها راه یافت.
در مرحله یکچهارم نهایی، ملیپوش شایسته کشورمان در مصافی تمام ایرانی مقابل حسن شیخی، با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ (۱۱–۷، ۹–۱۱، ۱۱–۸، ۸–۱۱، ۱۱–۹) پیروز شد و راهی نیمهنهایی گردید.
حبیبی در این مرحله نیز احمد کرانی از قطر را در دیداری نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ (۱۱–۶، ۹–۱۱، ۱۱–۹، ۱۱–۲، ۱۱–۲) شکست داد و فینالیست شد.
همچنین دیگر ملی پوش کشورمان، فراز شکیبا در مرحله گروهی با دو پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر عبدالغفار جبار و عبدالملک جبار بهعنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد.
شکیبا در مرحله یکشانزدهم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۱، ۱۱–۴، ۱۱–۹) مقابل دیدار خدور از عراق به برتری دست یافت.
در مرحله یکهشتم نهایی نیز با پیروزی قاطع ۳ بر صفر (۱۱–۶، ۱۱–۸، ۱۱–۹) برابر آدام جمعیل از قطر به جمع هشت بازیکن برتر راه یافت.
در مرحله یکچهارم نهایی، فراز شکیبا با نتیجه ۳ بر ۱ (۱۱–۷، ۱۱–۱۳، ۱۱–۹، ۱۱–۸) از سد احمد فهس از لبنان گذشت و راهی نیمهنهایی شد.
شکیبا در این مرحله نیز با برتری ۳ بر صفر (۱۱–۹، ۱۲–۱۰، ۱۲–۱۰) مقابل آرشا غفوری، دیگر نماینده کشورمان، فینالیست شد.
محمد حسن حبیبی در دیدار پایانی مقابل فراز شکیبا هم وطن ایرانى خود با نتیجه ۳ بر ۲ (۷–۱۱، ۱۱–۶، ۱۱–۷، ۶–۱۱، ۱۳–۱۱) به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
هدایت پسران کشورمان در این رقابتها برعهده امیر بخشی است.
رقابتهای کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر سلیمانیه عراق برگزار میشود.