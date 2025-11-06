پخش زنده
ارشا غفوری، ملی پوش جوان کردستانی کشورمان، توانست با حضور در جمع چهار بازیکن برتر، نشان برنز رقابتهای انفرادی کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه را کسب کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ارشا غفوری در مرحله گروهی با کسب یک پیروزی و یک شکست و به عنوان نفر دوم گروه خود به جدول اصلی راه پیدا کرد.
ارشا غفوری در نخستین دیدار خود در مرحله یک سی و دوم نهایی برابر طه مصطفی از عراق با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۶، ۱۱–۶، ۱۱–۷) پیروز شد و به دور بعد راه یافت.
او در مرحله یک شانزدهم نهایی نیز ایشان نایاک از هند را با نتیجه ۳ بر ۱ (۹–۱۱، ۱۶–۱۴، ۱۱–۸، ۱۱–۴) از پیش رو برداشت.
در ادامه، غفوری در مرحله یکهشتم نهایی در دیداری نزدیک، یوسف عبدالله از قطر را با نتیجه ۳ بر ۲ (۸–۱۱، ۱۱–۶، ۹–۱۱، ۱۱–۷، ۱۱–۹) شکست داد و به جمع هشت بازیکن برتر راه یافت.
در مرحله یکچهارم نهایی، غفوری در جدالی تمام ایرانی مقابل عرشیا لرستانی، هموطن خود، با نتیجه ۳ بر ۲ (۳–۱۱، ۵–۱۱، ۱۱–۸، ۱۱–۸، ۱۱–۴) به برتری رسید و به نیمهنهایی صعود کرد.
غفوری در نیمه نهایی مقابل فراز شکیبا دیگر نماینده کشورمان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۹–۱۱، ۱۰–۱۲، ۱۰–۱۲) مغلوب شد و به نشان برنز بسنده کرد.
هدایت پسران کشورمان در این رقابتها برعهده امیر بخشی است.
رقابتهای کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبانماه به میزبانی شهر سلیمانیه عراق برگزار میشود.