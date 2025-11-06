سارینا جهانشاهی، پینگ پنگ باز کشورمان، در رقابت‌های کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه، موفق به کسب نشان برنز این مسابقات شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های انفرادی دختران کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه، سارینا جهانشاهی در مرحله گروهی، با دو پیروزی قاطع مقابل مریم شامون و رَوان کُرا، بدون از دست دادن حتی یک گیم، به‌عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد.

نماینده کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی با قرعه استراحت مواجه شد و مستقیماً به جمع چهار بازیکن برتر راه یافت.

جهانشاهی در دیدار نیمه‌نهایی در مصافی نزدیک برابر یکتا لرکیان از ایران، با نتیجه ۳ بر ۱ (۹–۱۱، ۱۳–۱۱، ۶–۱۱، ۱۰–۱۲) مغلوب شد و به مدال برنز مشترک این رقابت‌ها دست یافت.

هدایت دختران کشورمان در این مسابقات به عهده آزاده سرافراز است.

رقابت‌های کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه به میزبانی شهر سلیمانیه عراق برگزار می‌شود.