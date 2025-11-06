پخش زنده
نمایندگان کشورمان در رشته کوراش بازیهای همبستگی اسلامی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان تیم ملی کوراش ایران در ادامه بازیهای همبستگی اسلامی برابر حریفان خود به پیروزی دست پیدا کردند.
در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، رامین احمدزاده نخستین نماینده ایران بود که به مصاف رقیب عربستانی خود رفت و در کمتر از دو دقیقه موفق شد او را با ضربه فنی شکست دهد. احمدزاده در دومین مبارزه خود نیز برابر حریف قرقیزستانی قرار گرفت و این بار هم در کمتر از یک دقیقه کار را تمام کرد تا با اقتدار راهی مرحله بعد شود.
در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، مجید وحید بریمانلو پس از یک مبارزه نفسگیر با نماینده تاجیکستان توانست در حالی که تنها ۱۹ ثانیه تا پایان زمان قانونی باقی مانده بود، با اجرای فن مؤثر به پیروزی برسد و صعود کند.
در بخش بانوان نیز دنیا آقایی در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود با نماینده لبنان روبهرو شد و با برتری قاطع او را از پیشرو برداشت. آقایی در دومین دیدار خود برابر نماینده تاجیکستان نیز نمایش قدرتمندی داشت و موفق شد دومین پیروزی متوالی خود را به دست آورد.
رقابتهای کوراش در چارچوب بازیهای همبستگی اسلامی همچنان ادامه دارد و سایر نمایندگان ایران نیز در روزهای آینده به مصاف حریفان خود خواهند رفت.