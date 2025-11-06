پخش زنده
وانیا یاوری و یکتا لرکیان دختران پینگپنگباز کشورمان، در رقابتهای انفرادی دختران کمتر از ۱۷ سال کانتندر جوانان سلیمانیه قهرمان و نایب قهرمان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وانیا یاوری ملى پوش پینگ پنگ ایران در مرحله گروهی رده سنى کمتر از ١٧ سال دختران با کسب دو پیروزی قاطع برابر بارین جمال و کارین عمر بهعنوان صدرنشین گروه نخست راهی مرحله حذفی شد.
یاوری در مرحله نیمهنهایی با نمایشی مقتدرانه مقابل نسما حمید از عراق، با نتیجه ۳ بر صفر (۱۱–۲، ۱۱–۹، ۱۱–۹) به پیروزی رسید و فینالیست شد.
همچنین یکتا لرکیان دیگر دختر ملی پوش کشورمان در مرحله گروهی رده سنى کمتر از ١٧ سال دختران با دو پیروزی ۳ بر صفر مقابل نسما حمید و انور طاهر از عراق بهعنوان صدرنشین گروه سوم راهی مرحله حذفی شد.
نماینده کشورمان در مرحله یکچهارم نهایی با پیروزی ۳ بر ۱ (۱۱–۹، ۱۱–۱۲، ۱۱–۱۰، ۱۱–۷) برابر بارین جمال از عراق، راهی نیمهنهایی شد.
در ادامه، لرکیان در دیداری تمام ایرانی، در مقابل سارینا جهانشاهی دیگر پینگ پنگ باز کشورمان با نتیجه ۳ بر ۱ (۹–۱۱، ۱۳–۱۱، ۱۱–۶، ۱۲–۱۰) به برترى دست یافت و به فینال راه یافت.
در دیدار نهایی، وانیا یاوری ملى پوش نوجوان کشورمان مقابل یکتا لرکیان دیگر ملیپوش ایرانى قرار گرفت و در جدالی تمامایرانی، با برتری ۳ بر ۱ (۱۱–۳، ۸–۱۱، ۱۱–۸، ۱۱–۵) عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
هدایت دختران کشورمان در این مسابقات بر عهده آزاده سرافراز است.
رقابتهای کانتندر جوانان سلیمانیه ۲۰۲۵ از ۱۴ تا ۱۷ آبانماه به میزبانی شهر سلیمانیه عراق برگزار میشود.