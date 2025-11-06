عملیات اجرایی ساخت مرکز پردازش پسماند بابل در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع آغاز شد.



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار بابل با بیان اینکه مشکل زباله به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های بابل با تعطیلی سایت انجیلسی از دو سال قبل بیشتر شده است، گفت: ساخت مرکز پردازش پسماند بابل در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع آغاز شده است.

حامد بیکایی افزود: زمینی که برای ساخت مرکز پردازش پسماند بابل در نظر گرفته شده است ۲۰ سال مرکز عرضه دام بود و در اختیار فعالان این بخش قرار داشت.



او افزود: شهرداری برای فعالیت دامدارانی که در این مرکز دام‌های خود را عرضه می‌کردند مکان دیگری اختصاص خواهد داد.



شهردار بابل با بیان اینکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز مرکز پردازش پسماند بابل تهیه شده است، ادامه داد: حجم پسماند بابل با راه اندازی این مرکز ۳۰ درصد کمتر خواهد شد.





حامد بیکایی گفت: طرح تفکیک زباله در ادارات بابل آغاز شده است و به زودی در سطح شهر و بصورت منطقه‌ای آغاز می‌شود