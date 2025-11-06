برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، پس از تصویب قانون مجوز‌های کسب و کار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم کیایی رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: حدود ۹۹ هزار نفر در آزمون امسال شرکت کردند که ۵۴ هزار نفر را بانوان و حدود ۴۵ هزار نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: ثبت نام این آزمون هم از ۲۳ شهریور تا ۷ مهر امسال انجام شد.

کیانی گفت: چهارمین آزمون سراسری کارآموزی وکالت در ۳۶ شهر کشور برگزار و نتایج آن پس از حدود ۵۰ روز کاری، از طریق سامانه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاع رسانی خواهد شد.