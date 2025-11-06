قطع گاز ویلاهای خالی از آذرماه
گاز ویلاهای خالی از سکنه که مشعل بخاریهای آنها روشن باشد از ابتدای آذرماه قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: شرکت ملی گاز ایران با توجه به مصوبه نهادهای نظارتی از ابتدای آذرماه اقدام به پایش مصرف گاز در ادارات پرمصرف و ویلاهای خالی از سکنه خواهد کرد.
هژبر جوادی افزود: در برخی ویلاها بدون اینکه کسی سکونت داشته باشد مشعل بخاریهای گازی روشن است که موجب هدر رفت گاز میشود.
او ادامه داد: شرکت گاز استان چند سال است با شناسایی برخی از این ویلاها و برای جلوگیری از اسراف و هدررفت، گاز آنها را قطع میکند و این اقدام امسال هم در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: بر اساس برخی آمارها حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خوشنشین در مازندران وجود دارد که سامانه گرمایشی برخی از ویلاها اگرچه خالی از سکنه هستند، اما در روزهای سرد سال روشن است.
جوادی افزود: ۷۵۰ مأمور شرکت گاز در سراسر استان پایش و نظارت روزانه بر مصرف گاز را انجام خواهند داد.
او بر لزوم اصلاح موتورخانهها و بهسازی ساختمانهای مناطق سردسیر تأکید کرد و گفت: بسیاری از واحدهای مسکونی در مناطق کوهستانی موتورخانههای غیراستاندارد دارند که با عایقکاری و بهسازی میتوان از اتلاف گاز جلوگیری کرد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: مصرف روزانه گاز استان به ۱۷ میلیون مترمکعب رسیده است که حدود ۶ میلیون مترمکعب آن در نیروگاهها و بقیه در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی مصرف میشود.