سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران پس از دیدار مقابل استرالیا گفت: استرالیا نسبت به روز‌های قبل بهتر ظاهر شد و بازی سختی را رقم زد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شعبان‌خمسه پس از پیروزی شاگردانش مقابل استرالیا اظهار داشت: استرالیا امروز خیلی خوب مقابل ایران بازی کرد. واقعیت این است که انتظار چنین چالشی را نداشتیم، اما با توجه به آنالیز‌هایی که از این تیم انجام داده بودیم، متوجه شدیم آنها نسبت به روز‌های قبلشان پیشرفت چشمگیری داشتند. هرچه مسابقاتشان جلوتر می‌رود، عملکردشان نیز بهتر می‌شود.

وی افزود: بازیکنان ایران هم تلاش خود را کردند، اما باید بپذیریم که تیم استرالیا امروز متفاوت‌تر از همیشه ظاهر شد و کار را برای ما سخت‌تر کرد.

سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران در خصوص داوری این دیدار نیز گفت: به هر حال اشتباهات داوری در مسابقات اجتناب‌ناپذیر است، اما در برخی موقعیت‌ها، مخصوصا در پوزیشن‌ها و تصمیم‌گیری درباره بازیکنان، دقت لازم وجود نداشت.

تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر ایران امروز (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در دومین دیدار خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست استرالیا در دیداری پنج سته شد.