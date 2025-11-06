پخش زنده
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر استرالیا، با تمجید از عملکرد شاگردان فاطمه شعبانخمسه، گفت: تیم ایران از ابتدا تا انتهای بازی ما را به چالش کشید و با ارائه والیبال باکیفیت توانست به پیروزی برسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بردلی مرسون پس از شکست مقابل ایران اظهار داشت: تیم ایران عملکرد بسیار خوبی داشت و از امتیاز اول تا آخر فشار زیادی بر ما وارد کرد. این شکست سخت بود، اما باید اعتراف کنم که ایران از فرصتهایش بهخوبی استفاده کرد و شایسته پیروزی بود.
وی درباره عملکرد شاگردانش افزود: از تمام بازیکنانم بسیار راضی هستم و به آنها افتخار میکنم. برای بسیاری از آنها این نخستین تجربه بینالمللی بود و در مقاطع مختلف بازی عملکرد قابل قبولی داشتند. بهنظر من این نتیجه، گامی مثبت برای پیشرفت والیبال استرالیا در ردههای پایه است.
مرسون در پاسخ به پرسشی درباره سختترین لحظه مسابقه، گفت: دشوارترین بخش بازی ست پنجم بود. از زمانی که امتیازها از عدد ۱۰ عبور کرد و بازی امتیاز به امتیاز پیش میرفت، چند اشتباه باعث شد نتیجه از دستمان خارج شود. این لحظه بدون شک سختترین بخش مسابقه برای تیم استرالیا بود.
وی در پایان درباره قضاوت داوران نیز عنوان کرد: داوری بازی خوب بود و من مورد خاصی از اشتباه در تصمیمگیریها ندیدم.