بهکارگیری فناوری نوین راهکار کاهش چالشهای تولید
بهرهگیری از دانش روز و شرکتهای دانشبنیان میتواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در حنشست با فعالان اقتصادی و بازدید از چند طرح در شهرستان تنکابن با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه اجرایی به قوانین بیمه و مالیات، گفت: بهرهگیری از دانش روز و شرکتهای دانشبنیان میتواند مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کند.
محمدابراهیم تولایی، هدف از حضور مدیران استانی در شهرستانها را شناسایی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری و پیگیری میدانی برای حل آنها عنوان کرد و افزود: مدیران استانی موظف هستند طبق دستور استاندار برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی به صورت مداوم به شهرستانها سفر کنند.
وی با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی در کشاورزی و تولید، تصریح کرد: باید با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان همکاری کنیم تا مسیر توسعه استان بر پایه علم و فناوری هموار شود.
تولایی یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاران را موازیکاری میان دستگاههای اجرایی و برداشتهای متفاوت از قوانین دانست و افزود: هیچ قانونی برای جلوگیری از رونق تولید نوشته نشده است، بلکه تفسیرهای نادرست از قانون موجب ایجاد مانع میشود.
سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: مدیران باید از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از بخش خصوصی استفاده کنند و هیچ بخشنامهای نباید مانع سرمایهگذاری شود؛ مهم نحوه اجرا و نگاه ماست.
اوبا اشاره به نقش قوانین بیمه و مالیات در حمایت از تولید گفت: ممکن است برخی واحدهای تولیدی در اجرای مقررات دچار خطاهایی شوند که منجر به جرایم شود، اما این به معنای مانع بودن قانون نیست، راهکار درست، مشاوره و برنامهریزی دقیق در حوزه بیمه، مالیات و عوارض است.
تولایی با بیان اینکه توسعه فعلی مازندران در شأن مردم مازندران نیست، گفت: همه مسئولان استان مأموریت دارند با هدایت استاندار، زمینه تحولی معنادار در اقتصاد استان را فراهم کنند.