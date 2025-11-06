فدراسیون بین المللی فوتبال نامزد‌های بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد که بر اساس آن نامی از ارلینگ هالند و وینیسیوس در بین نامزد‌ها به چشم نمی‌آید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا از نامزدهای جایزه «THE Best» در بخش‌های مختلف رونمایی کرد که بر اساس آن باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در میان نامزدهای این جایزه یکه‌تازی می‌کند. از میان یازده فوتبالیستی که توسط هیئت کارشناسان فیفا به‌عنوان بهترین بازیکنان فصل ۲۵-۲۰۲۴ انتخاب شده‌اند، چهار نفر از اعضای باشگاه پاری‌سن‌ژرمن هستند. تنها امباپه و لامین یامال به‌عنوان گزینه‌هایی جدی، رقیب بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن در جوایز فیفا محسوب می‌شوند.

یازده فینالیستی که فیفا معرفی کرده عبارتند از: ویتینیا، اشرف حکیمی، عثمان دمبله، کیلیان امباپه، لامین یامال، پدری، هری کین، نونو مندز، کول پالمر، رافینیا و محمد صلاح.

رأی‌گیری جایزه «THE Best» بین کاپیتان‌ها و سرمربیان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا انجام می‌شود. رأی این دو گروه با آرای روزنامه‌نگاران و هواداران (از طریق تارنمای فیفا) ترکیب خواهد شد تا برنده نهایی مشخص شود.

هنوز تاریخ رسمی برگزاری مراسم مشخص نشده، اما همه نشانه‌ها حاکی از آن است که این رویداد در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. سال گذشته وینیسیوس جونیور که موفق نشده بود برنده جایزه توپ طلای فرانس فوتبال شود، توانست جایزه «THE Best» را به دست بیاورد اما در سال ۲۰۲۵ او پس از نمایش‌های ضعیفش حتی در لیست نامزدها هم حضور ندارد و این کیلیان امباپه است که به عنوان بهترین بازیکن رئال مادرید در این لیست جای دارد. نامزد مهم دیگر لامین یامال است که امید زیادی برای رسیدن به توپ طلای فرانس فوتبال داشت اما پایین‌تر از عثمان دمبله قرار گرفت، بازیکنی که محتمل‌ترین فرد برای جایزه THE Best است و به نظر می‌رسد قرار است دومین جایزه بزرگ ۲۰۲۵ را نصیب خود کند.

فیفا همچنین اسامی نامزدهای جایزه بهترین دروازه‌بان سال را هم منتشر کرده است و آلیسون بکر، تیبو کورتوا، جان‌لوئیجی دوناروما، امیلیانو مارتینز، مانوئل نویر، یان زومر، داوید رایا و وویچک شزنی در این بخش نامزد شده‌اند.

در بخش بهترین سرمربی مرد نیز خاویر آگیره، سرمربی تیم ملی مکزیک، میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌‌ژرمن، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، انزو مارسکا، سرمربی چلسی، روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال و آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول نامزد شده‌اند.



اسامی کامل نامزدهای جوایز مختلف مراسم THE Best فیفا

نامزدهای جایزه بهترین بازیکن زن فیفا

- سندی بالتیمور، فرانسه و چلسی

- ناتالی بیورن، سوئد و چلسی

- آیتانا بونماتی، اسپانیا و بارسلونا

- لوسی برونز، انگلیس و چلسی

- ماریونا کالدنتی، اسپانیا و آرسنال

- تموا چاوینگا، مالاوی و کانزاس سیتی جریان

- کادیدیاتو دیانی، فرانسه و المپیک لیون

- ملکی دومورنی، هائیتی و المپیک لیون

- پاتری گیخارو، اسپانیا و بارسلونا

- لیندسی هیپس، ایالات متحده و المپیک لیون

- لورن جیمز، انگلیس و چلسی

- کلوئی کلی، انگلیس و منچسترسیتی/آرسنال

- اوا پاجور، لهستان و بارسلونا

- کلودیا پینا، اسپانیا و بارسلونا

- الکسیا پوتلیس، اسپانیا و بارسلونا

- آلیسیا روسو، انگلیس و آرسنال

- لیا ویلیامسون، انگلیس و آرسنال



نامزدهای جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا

- عثمان دمبله، فرانسه و پاری سن ژرمن

- اشرف حکیمی، مراکش و پاری سن ژرمن

- هری کین، انگلیس و بایرن مونیخ

- کیلیان امباپه، فرانسه و رئال مادرید

- نونو مندز، پرتغال و پاری سن ژرمن

- کول پالمر، انگلیس و چلسی

- پدری، اسپانیا و بارسلونا

- رافینیا، برزیل و بارسلونا

- محمد صلاح، مصر و لیورپول

- ویتینیا، پرتغال و پاری سن ژرمن

- لامین یامال، اسپانیا و بارسلونا



نامزدهای جایزه بهترین مربی فوتبال زنان فیفا

- سونیا بومپاستور، چلسی

- جاناتان خیرالدز، واشنگتن اسپیریت/المپیک لیون

- سب هاینز، اورلاندو پراید

- رنه اسلگر، آرسنال

- سارینا ویگمن، انگلیس



نامزدهای جایزه بهترین مربی فوتبال مردان



- خاویر آگیره، مکزیک

- میکل آرتتا، آرسنال

- لوئیس انریکه، پاری سن ژرمن

- هانسی فلیک، بارسلونا

- انزو مارسکا، چلسی

- روبرتو مارتینز، پرتغال

- آرنه اشلوت، لیورپول

نامزدها جایزه بهترین دروازه‌بان زن فیفا

- آن-کاترین برگر، آلمان و گاتهام

- کاتا کول، اسپانیا و بارسلونا

- کریستین اندلر، شیلی و لیون

- هانا همپتون، انگلیس و چلسی

- آنا مورهاوس، انگلیس و اورلاندو پراید

- چیاماکا نادوزی، نیجریه و پاریس اف‌سی

- فالون تولیس جویس، ایالات متحده و منچستریونایتد

نامزدهای جایزه بهترین دروازه‌بان مرد فیفا

- آلیسون بکر، برزیل و لیورپول

- تیبو کورتوا، بلژیک و رئال مادرید

- جان‌لوئیجی دوناروما، ایتالیا و پاری‌سن‌ژرمن/منچسترسیتی

- امیلیانو مارتینز، آرژانتین و استون ویلا

- مانوئل نویر، آلمان و بایرن مونیخ

- داوید رایا، اسپانیا و آرسنال

- یان زومر، سوئیس و اینتر میلان

- وویچک شزنی، لهستان و بارسلونا