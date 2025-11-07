به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان دانشگاه تهران گفت: مرحله بالینی فناوری «الکتروکموتراپی سرطان» (ECT) از امروز در مشهد به‌ عنوان نخستین شهر خارج از تهران راه اندازی شد، این روش نوین درمانی، امید تازه‌ ای برای بیماران مبتلا به تومورهای سطحی، دردناک و مقاوم به درمان‌ های مرسوم ایجاد کرده است.

دکتر محمد عبدالاحد افزود: فناوری ECT روشی نوین در درمان بسیاری از سرطان‌ های دارای توده‌ های جامد است که می‌ تواند در مراحل مختلف بیماری، از جمله موارد سطحی و عمقی، به‌ ویژه در تومورهای خونریزی‌دهنده و دردناک، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در بیمارانی که درد ناشی از تومور با روش‌ های معمول قابل کنترل نیست یا به دلیل شرایط بالینی مانند سن بالا، بیماری‌ های قلبی یا تیروئیدی امکان بیهوشی ندارند، این روش می‌ تواند جایگزین مناسبی برای درمان باشد. همچنین در مرحله پیش‌ جراحی، الکتروکموتراپی می‌تواند موجب کوچک‌ تر شدن تومور و تسهیل در انجام عمل جراحی شود.

دکتر عبدالاحد با اشاره به نتایج موفق اجرای این طرح در تهران اظهار کرد: هم اکنون، این فناوری در بیمارستان‌ های امام خمینی (ره)، شهدای تجریش، امیر اعلم، رسول اکرم (ص) و شهید بهشتی مورد استفاده قرار گرفته است و تا کنون بیش از ۱۵۰۰ بیمار تحت درمان قرار گرفته‌ اند. نتایج درمانی و میزان رضایت بیماران و استادان شرکت‌کننده در طرح بسیار قابل توجه بوده است.

به گفته او، دستگاه ECT تمامی مراحل اخذ مجوزها، استانداردهای بالینی و کارآزمایی‌ های لازم را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون ایران به جمع کشورهای دارای مدالیته کامل درمانی با این فناوری پیوسته است.

رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان درباره هزینه‌ های درمان نیز توضیح داد: در مقایسه با روش‌ های دارویی و شیمی‌ درمانی متداول، هزینه‌ ECT بسیار پایین‌ تر است و همین امر باعث شده است تا بیماران بیشتری بتوانند از این خدمت بهره‌ مند شوند. در واقع، ما با استفاده از فناوری بومی، موفق شدیم درمانی مؤثر، کم‌ هزینه و کم‌ عارضه را برای بیماران فراهم کنیم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری همایش امروز پیرامون راه‌ اندازی این فناوری در مشهد گفت: مشهد نخستین شهر خارج از تهران است که این فناوری به‌ صورت رسمی در آن راه‌ اندازی شده است. امروز در کنار استادان برجسته جراحی از دانشگاه‌ های مختلف کشور، نشست علمی و آموزشی گسترده‌ ای برگزار شد و امیدواریم با آموزش تیم‌ های جراحی، به‌ زودی ارائه خدمات الکتروکموتراپی سرطان در مشهد و سایر شهرهای کشور گسترش یابد تا بیماران بیشتری از این امکان بهره‌ مند شوند.

فناوری الکتروکموتراپی برای نخستین بار امروز در بیمارستان بنت الهدی مشهد به عنوان یکی از روشهای پیشرفته درمان حمایتی بیماران مبتلا به بهره برداری رسید.