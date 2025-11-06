هشتمین سالگرد شهید مدافع حرم شهید وحید فرهنگی والا و یادبود شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در بوستان شمیم پایداری تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام سرایی نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا در مراسم سالگرد شهید مدافع حرم در تبریز از انقلاب اسلامی ایران به عنوان نور خدا و از شهدا به عنوان نور انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: استراتژی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درست‌ترین استراتژی بود و همه عالم در مقابل این استراتژی قرار گرفته بودند و به برکت خون مقدس این شهیدان در دوران ۸ سال دفاع مقدس و در دفاع مقدس ۱۲ روزه به پیروزی دست یافتیم.

حجت الاسلام سرایی به تاکتیک‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا در حمله دشمنان به میهن اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمن با تشکیل اتاق فکر ، اتاق جنگ و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های جنگی نتوانست در مقابل ایران متحد قد علم کند و همه محاسبات و اهداف دشمن با شکست مواجه شد و علت این شکست رابطه عمیق میان امت اسلامی و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است که پیوندی ناگسستنی است.

شهید وحید فرهنگی والا متولد ۱۳۷۰ و شهر تبریز بود که با آغاز فتنه گروهک‌های تکفیری و تروریستی در سوریه برای دفاع از حرم آل الله عازم این کشور شد و ۱۶ آبان سال ۹۶ به دنبال جراحت در شهر ادلب به مقام رفیع شهادت نایل آمد.