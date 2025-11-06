پخش زنده
زمینهای بایر روستای رجه سوادکوه پس از چهار دهه رکود زیر کشت محصولات پاییزه رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از آغاز فصلی تازه در کشاورزی این منطقه خبر داد و گفت: با همت مردم و همراهی جهاد کشاورزی، بیش از پنجاه هکتار از اراضی حاصلخیز روستای رجه پس از چهار دهه رکود به کشت محصولات پاییزی اختصاص یافت
عباسعلی پورمند احیای این اراضی پس از چهار دهه را نویدبخش آغاز فصلی تازه در کشاورزی منطقه دانست و افزود: این زمینها به کشت گندم، جو و محصولات علوفهای اختصاص داده شده است.
او ادامه داد: جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با تمام توان از احیای زمینهای های بایر و بازگشت آنها به چرخه تولید حمایت خواهد کرد و رفع موانع تولید در این روستاها در اولویت کاری این مدیریت قرار خواهد داشت.