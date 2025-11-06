ویژه برنامه قرآنی محفل در کیش

ویژه‌برنامه قرآنی «محفل» با حضور قاریان برجسته کشور از جمله احمد ابوالقاسمی، حامد شاکر نژاد، جمعی از مردم محلی و گردشگران عصر امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در ساحل پارک ماهیگیر جزیره کیش برگزار شد.

عکاس : فاطمه یاقوتی