ویژه برنامه قرآنی محفل در کیش

ویژه‌برنامه قرآنی «محفل» با حضور قاریان برجسته کشور از جمله احمد ابوالقاسمی، حامد شاکر نژاد، جمعی از مردم محلی و گردشگران عصر امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در ساحل پارک ماهیگیر جزیره کیش برگزار شد.
عکاس :فاطمه یاقوتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ - ۲۳:۵۳
برگزاری ویژه برنامه قرآنی محفل در پارک ماهیگیر کیش

برچسب ها: محفل ، کیش ، قرآن
