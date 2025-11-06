رئیس اداره محیط زیست چاراویماق از دستگیری تعداد چهار نفر از شکارچیان غیرمجاز در روستا‌ها و چراگاه‌های اطراف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مکرم نقی لو با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چاراویماق موفق شدند شکارچیان را قبل از هرگونه شکار و آسیب به محیط زیست دستگیر کنند گفت: این افراد هنگام جستجو برای شکار در چراگاه‌های روستا‌های یساول و داشبلاغ منطقه تحت مدیریت به دام افتادند.

وی گفت:ماموران یگان حفاظت چاراویماق در جریان عملیات گشت و کنترل شبانه موفق به دستگیری این شکارچیان شده و یک قبضه اسلحه شکاری نیز از آنها کشف و ضبط گردید.

نقی لو ادامه داد: در ادامه عملیات گشت زنی شبانه یک اکیپ سه نفره دیگر از شکارچیان غیرمجاز به همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعداد ۱۰ عدد فشنگ و ادوات شکار در بیشه‌زار‌های روستای بابونه در حین شکار دستگیر شدند.

وی گفت: متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان چاراویماق با تاکید بر اینکه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چاراویماق با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید به شدت برخورد می‌کند یادآور شد: متخلفان تصور نکنند که فعالیت آنها از دید ماموران محیط زیست پنهان خواهد ماند.

نقی لو شکار غیرمجاز را تهدیدی جدی و بزرگ برای تنوع زیستی منطقه دانست و افزود: قانون برای متجاوزان به حقوق طبیعت مجازات مشخصی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حیات وحش بخشی مهم از زنجیره اکولوژیک هستند و حذف آنها باعث برهم خوردن تعادل محیطی و آسیب به کل اکوسیستم می‌شود، از مردم شهرستان درخواست کرد هرگونه مشاهده شکار غیرمجاز را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.