استاندار آذربایجانشرقی گفت: این استان طی سه سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در حوزه پدافند غیرعامل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در مراسم نکوداشت هفته پدافند غیرعامل و کسب رتبه اول کشوری آذربایجان شرقی در حوزه پدافند غیرعامل در محل استانداری آذربایجانشرقی اظهار کرد:این موفقیت نتیجه تلاش هماهنگ و هدفمند همه دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی، امنیتی و دانشگاههای استان در راستای صیانت از زیرساختهای حیاتی و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات احتمالی است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجانشرقی در حوزه برنامهریزی و اجرای طرحهای پدافند غیرعامل افزود: نهادینهسازی این فرهنگ در بدنه مدیریتی و عمومی استان از اولویتهای اصلی مدیریت اجرایی به شمار میرود.
استاندار آذربایجانشرقی تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان، گامهای موثری برای هوشمندسازی نظام پدافندی، افزایش تابآوری و توسعه ایمن زیرساختها برداشته شده است.
سرمست گفت: هدف ما این است که با نگاه علمی و آیندهنگر، اصول پدافند غیرعامل را در تمام حوزههای شهری، صنعتی و عمرانی استان پیاده کنیم تا آذربایجانشرقی به الگوی ملی در این عرصه تبدیل شود.
وی گفت:پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته میشود که بدون توسل به سلاح، موجب کاهش آسیبپذیری زیرساختها و تاسیسات حیاتی در برابر تهدیدات طبیعی یا انسانی میشود.
گفتنی است استان آذربایجانشرقی طی سالهای اخیر با اجرای طرحهای نوآورانه در حوزه انرژی، ارتباطات، حملونقل و مدیریت شهری توانسته است جایگاه پیشتاز خود را در کشور تثبیت کند. استمرار این روند نقش مهمی در توسعه پایدار، امنیت ملی و ارتقای تابآوری اجتماعی و اقتصادی استان خواهد داشت.