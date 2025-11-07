آغاز دوره میکرو رسانه همارسا از مخاطب منفعل تا روایتگر فعال
مسئول مرکز آموزش و توانمندسازی فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: تربیت کنشگر رسانهای در شرایط کنونی یک ضرورت بیقید و شرط است و دوره میکرورسانه همارسا با هدف آمادهسازی نوجوانان برای حضور فعال در عرصه جهاد تبیین طراحی و آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رضا عبدی با تاکید بر اهمیت حضور جوانان در میدان روایت اظهار داشت: امروز دشمن با تولید انبوه محتوا و تحریف واقعیت در حال روایت سازی علیه ایران و اسلام است. اگر نسل جوان ما مجهز نباشند یا به مصرفکننده منفعل تبدیل میشود یا اساساً از این میدان کنار میرود.
وی معرفی دوره میکرورسانه همارسا را پاسخی به این نیاز دانست و افزود: این دوره نوجوانان را از سطح مخاطب منفعل به روایتگر فعال ارتقا میدهد و نشان میدهد حتی با یک گوشی ساده و ذهن روشن میتوان رسانهای اثرگذار بود.
عبدی با بیان اینکه این دوره چند لایه و کاربرد محور است خاطرنشان کرد: آموزش روایتگری در قالبهای متنی، صوتی و تصویری، تمرین تولید محتوا، آزمون و ماموریتهای عملی از بخشهای اصلی دوره همارساست.
وی گفت:مخاطبان اصلی دوره میکرورسانه همارسا نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال علاقمند به فعالیت رسانهای و جهاد تبیین هستند.
مسئول مرکز آموزش و توانمندسازی فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: ویژگی ممتاز این دوره، لحن بومی متناسب با نسل جوان، استفاده از ابزارهای ساده، ترکیب آموزش نظری با تمرین عملی و ماموریت نهایی برای ورود نوجوانان به میدان واقعی روایت است.