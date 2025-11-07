برپایی کاروان سلامت در مایان
به همت جمعی از نهادهای مردمی و جهادی کاروان سلامت هلالاحمر شهرستان تبریز در روستای مایان سفلی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
به همت جمعی از نهادهای مردمی و جهادی، کاروان سلامت هلالاحمر شهرستان تبریز با مشارکت سپاه امامت تبریز، قرارگاه آسیبهای اجتماعی بسیج سازندگی سپاه عاشورا، بسیج سازندگی حوزه امام حسن عسگری (ع) مایان، حوزه ریحانهالنبی (س) و خانه هلال مایان در روستای مایان سفلی برپا شد.
در این کاروان گروهی از پزشکان متخصص در حوزههای آسم و آلرژی، کودکان، تغذیه، روانشناسی، مامایی و دندانپزشکی به ارائه خدمات رایگان پزشکی پرداختند.
ویزیت تخصصی، تحویل دارو، تزریقات و مشاورههای بهداشتی از جمله خدماتی بود که در این طرح به اهالی مایان ارائه شد.
تیم سحر در حاشیه این کاروان برنامههای شاد و متنوعی برای کودکان اجرا کرد.
برپایی این کاروان جلوهای از همدلی، خدمت و حضور جهادی برای ارتقای سلامت مردم مناطق کمتر برخوردار است.