با اعلام داوران برجستهٔ کشور؛
خبرنگار صداوسیما جایگاه نخست رویداد رسانهای «ن» را بهدست آورد
محمدهادی حاجیزاده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما توانست با گزارش تلویزیونی «قانون تهلنجی» جایگاه نخست بخش گزارش ویدئویی و موشنگرافیک سومین رویداد رسانهای نون را بهدست آورَد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ آیین پایانی سومین رویداد رسانهای جنوب کشور با نام «ن» (نون) با «رویکرد اقتصاد دریاپایه» با حضور رسانهداران، خبرنگاران، داروان، مردم و مسئولان و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن شهید خاتمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر جم برگزار شد.
در این آیین محمدهادی حاجیزاده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما توانست با گزارش تلویزیونی «قانون تهلنجی» جایگاه نخست بخش گزارش ویدئویی و موشنگرافیک این رویداد را بهدست آورَد.
بهگفته دبیر سومین رویداد رسانهای نون، ۶۲۷ اثر به دبیرخانه این رویداد فرستاده شد، که پس از ارزیابی نخست، ۴۱۰ اثر از ۲۹۲ تن از خبرنگاران، گزارشگران عکاسان، موشنکاران و گرافیستها به بخش رقابتی راه یافتند.
عباس اعتمادیپور گفت: مجید رضاییان و مریم سلیمی از استادان برجسته علوم ارتباطات، از داوران این رویداد مهم جنوب کشور بودند.
آثاری از خبرنگارن و عکاسان استانهای خوزستان، فارس، هرمزگان، سیستانوبلوچستان و بوشهر در این رویداد داوری شدند.
سخنگوی دولت نیز در پیامی، این رویداد رسانهای را بهدلیل رویکرد دریاپایه، ستود و آن را از نیازهای اساسی کشور در آینده نزدیک دانست.