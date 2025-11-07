بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیین پایانی سومین رویداد رسانهای جنوب کشور با نام «ن» (نون) با «رویکرد اقتصاد دریاپایه» با حضور رسانهداران، خبرنگاران، داروان، مردم و مسئولان و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن شهید خاتمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر جم برگزار شد.
رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر در این رویداد رسانهای با اشاره به محور موضوعی این دوره گفت: «اقتصاد دریامحور» بهعنوان موضوع اصلی رویداد امسال انتخاب شد؛ موضوعی که همراستا با تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر بهرهگیری از ظرفیت سواحل و دریا و نیز از اولویتهای کلیدی دولت چهاردهم در مسیر توسعه پایدار بهشمار میرود.
مازیار هوشمند افزود: انتخاب این محور، بازتابی از نگاه آگاهانه و آیندهنگر متولیان برگزاری رویداد به ضرورت پیوند میان دریا و اقتصاد بود.
وی اظهار کرد: بیشک این انتخاب، نمادی از تغییر رویکرد در گفتمان توسعهای استان و جنوب کشور است؛ جایی که نگاه به دریا دیگر فقط یک ظرفیت جغرافیایی تلقی نمیشود، بلکه به عنوان سرمایهای فرهنگی، اقتصادی و راهبردی در سیاستگذاریهای آینده بنادر و استانهای جنوبی جایگاهی محوری یافته است.
رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر گفت: در بخش جانبی آئین پایانی سومین رویداد رسانهای «ن» میزگرد تخصصی «اقتصاد دریامحور» به منظور ارتقای سوادرسانهای و بهروزرسانی آموزههای خبرنگاران با حضور اساتید ملی و متخصصان این حوزه برگزار شد.
دبیر سومین رویداد رسانهای «نون» نیز گفت: در سومین دوره رویداد رسانهای «نون» که در گستره جنوب کشور با مشارکت پنج استان فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر برگزار شد، ۲۹ برگزیده داشتیم که آثار آنها پس از بررسی و داوری از سوی «یونس شکرخواه»، «فریدون صدیقی»، «علیاکبر قاضیزاده»، «مجید رضائیان»، «مریم سلیمی» و «علی هوشمند» برگزیده شدهاند.
عباس اعتمادیپور اضافه کرد: اعضای هیئت داوری سومین رویداد رسانهای «نون» همگی از چهرههای برجسته و تأثیرگذار حوزه روزنامهنگاری و آموزش رسانه در کشور بهشمار میروند که با نگاهی حرفهای به داوری آثار پرداختند.
به گفته وی، ۶۲۷ اثر به دبیرخانه این رویداد فرستاده شد، که پس از ارزیابی نخست، ۴۱۰ اثر از ۲۹۲ تن از خبرنگاران، گزارشگران عکاسان، موشنکاران و گرافیستها به بخش رقابتی راه یافتند.
در این آیین محمدهادی حاجیزاده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما توانست با گزارش تلویزیونی «قانون تهلنجی» جایگاه نخست بخش گزارش ویدئویی و موشنگرافیک این رویداد را بهدست آورَد.
سخنگوی دولت نیز در پیامی، این رویداد رسانهای را بهدلیل رویکرد دریاپایه، ستود و آن را از نیازهای اساسی کشور در آینده نزدیک دانست.