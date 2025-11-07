پخش زنده
نخستین هفته از لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور در فضایی پرانرژی و رقابتی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این مسابقات، جامعه بدمینتون کشور با ادای احترام و یک دقیقه سکوت، یاد و خاطره زندهیاد صابر کاظمی، ملیپوش جوان و بااخلاق والیبال ایران را گرامی داشت.
در دیدارهای هفته نخست، تیم درخشان زنجان با عملکردی قدرتمند موفق شد تیم شهرداری محلات را با نتیجهی قاطع ۵ بر صفر شکست دهد. همچنین تیم کاژه تهران در دیداری تماشایی برابر شهید فخار مشهد به پیروزی دست یافت و آغاز موفقی را در این رقابتها رقم زد.
لیگ برتر بدمینتون بانوان کشور با حضور تیمهای مدعی و بازیکنانی باانگیزه آغاز شد و انتظار میرود در هفتههای آینده شاهد رقابتهایی نزدیک و دیدنی در مسیر دستیابی به عنوان قهرمانی باشیم.