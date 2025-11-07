پیش از آغاز دیدار‌های لیگ برتر بدمینتون، بازیکنان و مربیان تیم‌ها با یک دقیقه سکوت، یاد زنده‌یاد صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان والیبال ایران را گرامی داشتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این هفته، تیم بسکی گنبد با نتیجه‌ ۴ بر ۱ مقابل پرتو نیرو روشا مشهد به برتری رسید. تیم چادرملو نیز با نتیجه‌ ۳ بر ۱ شهرداری محلات را پشت سر گذاشت و تیم کاژه تهران با حساب ۴ بر ۱ از سد درخشان زنجان گذشت.

لیگ برتر بدمینتون مردان کشور با حضور تیم‌های توانمند و رقابت‌های پرهیجان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود شاهد دیدار‌هایی نفس‌گیر در مسیر قهرمانی این فصل باشیم.