به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ واژگونی یک دستگاه خودروی شورلت با سرنشینان عراقی در محور سرابله – کارخانه سیمان ۱۰ مصدوم برجا گذاشت که همگی با وضعیت عمومی پایدار به مراکز درمانی منتقل شدند.

سه دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

حال عمومی مصدومان، پایدار گزارش شده است و پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.