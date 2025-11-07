۲ زمین‌لرزه به بزرگی چهار و یک دهم ریشتر و سه و هشت دهم ریشتر، بامداد امروز جمعه ۱۶ آبان ماه شهر وراوی شهرستان مُهر را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،زمین لرزه ای به بزرگی چهار و یک دهم ریشتر ساعت یک و ۳۶ دقیقه بامداد امروز سه کیلومتری وراوی و دومین زمین لرزه به بزرگی سه و هشت دهم ریشتر ساعت ۲ بامداد پنج کیلومتری وراوی شهرستان مهر را لرزاند.

هر ۲ زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارات مالی ناشی از این زمین‌لرزه‌ها اعلام نشده است.

شهر وراوی در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مُهر و ۲۸ کیلومتری شمال غربی لامرد قرار دارد.