با وجود مخالفت‌های مردمی، بازی تیم‌های بسکتبال هاپوئل رژیم صهیونیستی و دبی امارات بدون حضور تماشاگر و تحت تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در حالی که طی دو روز گذشته گروه‌های مختلفی در مخالفت با برگزاری این مسابقه، مقابل ساختمان دولت کانتون سارایوو تجمع کرده بودند، نخست‌وزیر کانتون با انتشار پستی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد این بازی ارتباطی به حمایت از نسل‌کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ندارد و بازی انجام خواهد شد.

از همین رو شهر سارایوو از صبح امروز چهره‌ای نسبتا امنیتی به خود گرفته و حضور نیرو‌های ویژه پلیس در شهر قابل مشاهده بود.

با توجه به اینکه بازی‌های تیم‌های رژیم صهیونیستی به علت مسائل امنیتی در امارات برگزار نمی‌شود، این کشور، بوسنی و هرزگوین را به عنوان میزبان بازی‌های خود معرفی کرده است.

در همین حال نخست وزیر کانتون سارایوو با انتشار عکسی از یکی از راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین که پرچم فلسطین در آن مشاهده می‌شود تلاش کرد تا افکار عمومی را نسبت به این تصمیم دولت کانتون آرام کند.

وی نوشت: تصمیم برای برگزاری یک بازی اروپایی حمایت از نسل‌کشی نیست.

با این حال معترضان بر این باورند که سارایوو به عنوان شهری که خود دوران سخت محاصره و قتل‌عام را پشت سر گذاشته است نباید تحت هیچ عنوانی پذیرای عناصری از رژیم صهیونیستی باشد.