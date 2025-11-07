پخش زنده
مانور مشترک امداد و نجات در ایستگاه پمپاژ گاز در شهر اشکنان شهرستان لامرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر لامرد گفت: مانور مشترک امداد و نجات به همت امدادگران و داوطلبان هلال احمر با هدف سنجش میزان آمادگی عملیاتی در کوتاهترین زمان در ایستگاه پمپاژ گاز شهر اشکنان این شهرستان برگزار شد.
حسن مقیمی افزود: در این مانور سرعت عمل و هماهنگی اعضا در شرایط اضطراری ارزیابی و نکات لازم برای ارتقای عملکرد نیروها مورد بررسی قرار گرفت.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.