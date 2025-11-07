در حالی که دولت ترامپ فشار نظامی بر ونزوئلا را افزایش داده است، کاراکاس در تلاش برای تحکیم شریان حیاتی اقتصادی خود، مذاکرات با پکن را با هدف یک توافق تجاری گسترده که شامل حذف تعرفه‌ها بر صد‌ها کالا می‌شود، تسریع کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دولت ونزوئلا اعلام کرد در حال مذاکره با چین برای یک توافق تجاری دوجانبه است که می‌تواند به حذف متقابل تعرفه‌ها بر حدود ۴۰۰ قلم کالا منجر شود. این اقدام که از سوی وزیر تجارت خارجی ونزوئلا در حاشیه نمایشگاه اکسپوی شانگهای ۲۰۲۵ اعلام شد، گامی مهم برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور در شرایطی است که ونزوئلا با تحریم‌های شدید آمریکا و تهدیدات نظامی فزاینده مواجه است.

مقامات ونزوئلایی امیدوارند این توافق تا اوایل سال ۲۰۲۶ نهایی شود. این مذاکرات بر تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی ونزوئلا از جمله محصولات کشاورزی مانند کاکائو و قهوه و همچنین غذا‌های دریایی مانند میگو و خرچنگ، متمرکز است.

این تلاش دیپلماتیک-تجاری در یک بستر ژئوپلیتیکی پرتنش صورت می‌گیرد. چین در واکنش به انتقاد‌ها از حمایتش از دولت مادورو، موضع خود را تکرار کرده و گفته است که همکاری‌اش با ونزوئلا "علیه هیچ شخص ثالثی نیست". با این حال برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران این توافق به وضوح تلاشی از سوی ونزوئلا برای تقویت اتحاد خود با پکن و ایجاد یک سپر اقتصادی در برابر فشار‌های واشنگتن است.

حضور ۴۲ شرکت ونزوئلایی در نمایشگاه شانگهای نشان‌دهنده اهمیت روزافزون بازار چین برای بخش خصوصی ونزوئلا است که به دنبال یافتن جایگزین‌هایی برای بازار‌های غربی هستند. با این حال، موفقیت این توافق به توانایی ونزوئلا برای افزایش تولید و صادرات پایدار محصولاتی که برای بازار بزرگ چین جذاب باشند، بستگی خواهد داشت.