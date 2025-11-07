به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،صمیمی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: با هدف تامین و ارتقای سلامت دانش آموزان و جلوگیری از پوکی استخوان، طرح مکمل یاری (توزیع ویتامین D و آهن) در مدارس متوسطه این شهرستان برگزار شد.

صمیمی افزود: این طرح که با همکاری شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اجرا می‌شود ویتامین‌های دی و آهن به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار‌

می‌گیرد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد