به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جشنواره ملی فرهنگی هنری و دانش بنیان نگین‌دخت رقابت در سه سطح ویژند‌ها و تولیدی‌ها، آزاد، دانشجویی و دانش‌آموزی در سه بخش مانتو اجتماع، طراحی و پژوهش برگزار می‌شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام و ارسال اثر تا ۱ دی به۱۴۰۴ نشانی تارنما www.ir.dokht.ir مراجعه کنند.

دبیرخانه استان قم با شماره تماس ۰۲۵۳۶۵۰۱۵۶۸درپل حجتیه، ساختمان آیت الله سعیدی، سازمان بسیج جامعه زنان استان قم واقع شده است