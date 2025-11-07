پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری و دانش بنیان نگیندخت با محوریت پوشاک ایرانی اسلامی بهمن در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جشنواره ملی فرهنگی هنری و دانش بنیان نگیندخت رقابت در سه سطح ویژندها و تولیدیها، آزاد، دانشجویی و دانشآموزی در سه بخش مانتو اجتماع، طراحی و پژوهش برگزار میشود.
علاقمندان برای ثبتنام و ارسال اثر تا ۱ دی به۱۴۰۴ نشانی تارنما www.ir.dokht.ir مراجعه کنند.
دبیرخانه استان قم با شماره تماس ۰۲۵۳۶۵۰۱۵۶۸درپل حجتیه، ساختمان آیت الله سعیدی، سازمان بسیج جامعه زنان استان قم واقع شده است