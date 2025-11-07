پخش زنده
در استان مرکزی پویشی آغاز شده تا دو پدر چشمانتظار، از پشت میلههای زندان به آغوش خانواده بازگردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سایه مهر شما نیکوکاران، پویشی آغاز شده تا دو پدر چشمانتظار، از پشت میلههای زندان به آغوش خانواده بازگردند. این مددجویان نه بهخاطر جرم و جنایت، بلکه بهدلیل بدهیهای غیرعمد و شرایط دشوار زندگی، گرفتار زندان شدهاند.
پرونده اول: پدری ۶۴ ساله، بازنشسته و متأهل
این پدر پیمانکار ساخت ساز بوده و انباری کوچکی را برای نگهداری وسایل خود خریداری نموده، در قرارداد بندی درج شده بود که در صورت فسخ معامله، موظف به پرداخت مبلغی به فروشنده خواهد بود.
با توجه به ورشکستگی در شغل قبلی، محکوم قادر به پرداخت وجه خرید انبار مربوطه نمیگردد همین موضوع باعث شد فروشنده از او در خصوص مبلغ قید شده بابت ابطال معامله شکایت اورا محکوم و روانه زندان نماید شکایت کند.
مبلغ مورد نیاز جهت آزادی: ۸۲ میلیون تومان
پرونده دوم: پدری ۵۹ ساله، قربانی اعتماد به فرزند
این پدر با همراهی فرزندش، دکهای را اجاره میکند تا بتوانند با کار و تلاش، در خصوص فروش میوه امرار معاش نمایند. اما فرزند او با استفاده از اعتبار پدر، اقدام به خرید میوه از ترهبار نموده و تمامی فاکتورها را به نام پدر ثبت میکند.
پس از مدتی، فرزند به دلیل بدهیهای مالی متواری میشود و بدهیهای سنگین باقیمانده، گریبان پدر را میگیرد. با شکایت طلبکاران و صدور حکم قضایی، این پدر نیز روانه زندان میشود؛
مبلغ مورد نیاز جهت آزادی: ۱۰۸ میلیون تومان
این دو پدر، قربانی شرایطی هستند که خارج از ارادهشان رقم خورده است. اکنون چشم امیدشان به دستان گرم شماست؛ دستانی که میتوانند قفل زندان را بگشایند و چراغ خانهای را دوباره روشن کنند.
شماره کارت جهت واریز کمکهای مردمی:
۶٠٣٧٩٩١٨٩٩٨۵٨٢٠٧
اطلاعات بیشتر و هماهنگی:
٠٨۶٣٢٢١۴٠٠١
از شما نیکوکاران دعوت میشود که در صورت امکان در راستای کمک به آزادی این محکومین مشارکت همچنین در صورت صلاح دید از ظرفیت دوستان و اقوام جهت مشارکت در این امر خیرخواهانه دعوت به عمل آورید.
هر قدم شما، پلیست بهسوی آزادی و آرامش.