کاهش شدید بارندگی در خراسان رضوی
میزان بارندگی در سال آبی کنونی (از مهرماه تاکنون) نسبت به مدت مشابه قبل از آن در خراسان رضوی ۹۹ و هفت دهم درصد کاهش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون پاییز بدون بارشی پشت سر گذاشتهایم، گفت: در این مدت، حجم بارندگی حدود پنج دهم میلیمتر و در مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۶ میلیمتر بوده است.
محمدعلی نعمت نژاد افزود: هماینک حدود پنج درصد از حجم سدهای استان معادل ۸۲ میلیون مترمکعب آب دارد و با توجه به کاهش بارندگی، منابع زیرزمینی نیز در شرایط نامناسبی است.
او برداشت بیش از حد از این منابع را عامل فرونشست زمین دانست و اضافه کرد: در مدت یاد شده حجم آب ورودی به سدهای استان نیز فقط یک میلیون متر مکعب بوده که ناچیز و معادل «هیچ» است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، یادآور شد: در هفته اخیر فقط در یک روز، ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان مشهد شناسایی و با مسدود کردن آنها از برداشت غیرمجاز ۸۰۰ هزار متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی در سال جلوگیری شد.
نعمت نژاد تاکید کرد: امسال نیز تاکنون ۷۷۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و تعیین تکلیف شد.
خراسان رضوی در چهار سال گذشته با خشکسالیهای متوالی و بیسابقه روبهرو و بارشها کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.
این استان دارای ۳۲ سد فعال است که در شهرستانهای تربتحیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربتجام، چناران، سرخس، نیشابور، کلات و فریمان قرار دارند.
هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی، مهمترین علت بحرانی شدن وضعیت دشتهای آبی است.
خشکسالی در مشهد نسبت به سایر مناطق خراسان رضوی شدیدتر است.