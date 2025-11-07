میزان بارندگی در سال آبی کنونی (از مهرماه تاکنون) نسبت به مدت مشابه قبل از آن در خراسان رضوی ۹۹ و هفت دهم درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون پاییز بدون بارشی پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: در این مدت، حجم بارندگی حدود پنج دهم میلیمتر و در مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۶ میلیمتر بوده است.

محمدعلی نعمت نژاد افزود: هم‌اینک حدود پنج درصد از حجم سد‌های استان معادل ۸۲ میلیون مترمکعب آب دارد و با توجه به کاهش بارندگی، منابع زیرزمینی نیز در شرایط نامناسبی است.

او برداشت بیش از حد از این منابع را عامل فرونشست زمین دانست و اضافه کرد: در مدت یاد شده حجم آب ورودی به سد‌های استان نیز فقط یک میلیون متر مکعب بوده که ناچیز و معادل «هیچ» است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرح شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، یادآور شد: در هفته اخیر فقط در یک روز، ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در یکی از روستا‌های شهرستان مشهد شناسایی و با مسدود کردن آنها از برداشت غیرمجاز ۸۰۰ هزار متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی در سال جلوگیری شد.

نعمت نژاد تاکید کرد: امسال نیز تاکنون ۷۷۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و تعیین تکلیف شد.

خراسان رضوی در چهار سال گذشته با خشکسالی‌های متوالی و بی‌سابقه رو‌به‌رو و بارش‌ها کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.

این استان دارای ۳۲ سد فعال است که در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، درگز، سبزوار، تایباد، تربت‌جام، چناران، سرخس، نیشابور، کلات و فریمان قرار دارند.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های آبی است.

خشکسالی در مشهد نسبت به سایر مناطق خراسان رضوی شدیدتر است.