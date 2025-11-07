پخش زنده
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نهاوند ازکشف تکه ستون تاریخی در منطقه «دوخواهران» نهاوند خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عصر روز پنج شنبه ۱۵ آبان ماه، در جریان عملیات خاکبرداری در منطقه تاریخی «دوخواهران» شهرستان نهاوند، یک قطعه از ستون سنگی باستانی از زیر خاک نمایان شد.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نهاوند در این خصوص گفت: در فصلهای کاوش پیشین نیز نمونههایی مشابه از چنین ستونهایی در این محدوده مشاهده شده بود و کشف امروز نشان میدهد منطقه دوخواهران دارای لایههای تاریخی ارزشمندی است که نیازمند بررسی دقیقتر است.
محسن جانجان با اشاره به لزوم بررسی علمی این قطعه افزود: این تکهستون باید مورد مطالعه و آنالیز دقیق قرار گیرد تا مشخص شود متعلق به کدام دوره تاریخی است. تا تکمیل بررسیها، هرگونه عملیات عمرانی در محدوده کشف متوقف و محوطه ایمنسازی شده است.
جانجان که علاوه بر ریاست اداره میراث فرهنگی نهاوند، سرپرست کاوش در پژوهشهای مربوط به ادوار سلوکی و اشکانی نیز هست، بیان کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این ستون از محل اصلی خود جابجا شده و در جریان خاکبرداری عصر امروز بهصورت تصادفی از زیر خاک بیرون آمده است. با توجه به اکتشافهای گذشته و مطالعات انجامشده بر روی این ستون و پژوهشهای آینده، امیدواریم بخشهای تاریک و ناشناختهای از تاریخ غرب کشور آشکار شود.
وی در ادامه افزود: نهاوند تنها شهری است که از دوره سلوکی بر جای مانده و شناخت دقیقتر لایههای تاریخی این منطقه میتواند اطلاعات ارزشمندی از آن دوران در اختیار پژوهشگران و باستانشناسان قرار دهد.