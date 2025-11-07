چهارمین برد میدتیلان، پیروزی رم و بتیس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مسابقات به این شرح است:

دینامو زاگرب کرواسی ۰ - ۳ سلتاویگو اسپانیا

بازل سوئیس ۳ - ۱ استه وا بخارست رومانی

میدتیلان دانمارک ۳ - ۱ سلتیک اسکاتلند

اوترخت هلند ۱ - ۱ پورتو پرتغال

ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۰ لیل فرانسه

سالزبورگ اتریش ۲ - ۰ گو اهد ایگلز هلند

مالمو سوئد ۰ - ۱ پاناتینایکوس یونان

نیس فرانسه ۱ - ۳ فرایبورگ آلمان

اشتورم گراتس اتریش ۰ - ۰ ناتینگام فارست انگلیس

بولونیا ایتالیا ۰ - ۰ بران نروژ

ویکتوریا پلژن چک ۰ - ۰ فنرباغچه ترکیه

فرانس واروش مجارستان ۳ - ۱ لودوگورتس بلغارستان

پائوک یونان ۴ - ۰ یانگ بویز سوئیس

گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۲ رم ایتالیا (گل‌ها: ماتیاس زوله در دقیقه ۱۳ و لورنزو پلگرینی ۳۶)

رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۰ المپیک لیون فرانسه (گل‌ها: عبدالصمد الزلزولی در دقیقه ۳۰ و آنتونی ۳۵)

اسپورتینگ براگا پرتغال ۳ - ۴ خنک بلژیک

اشتوتگارت آلمان ۲ - ۰ فاینورد هلند

- در جدول تیم میدتیلان دانمارک با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های فرایبورگ آلمان و فرانس واروش مجارستان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سلتاویگو اسپانیا با ۹ امتیاز چهارم است.