پخش زنده
امروز: -
هفته چهارم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج مسابقات به این شرح است:
دینامو زاگرب کرواسی ۰ - ۳ سلتاویگو اسپانیا
بازل سوئیس ۳ - ۱ استه وا بخارست رومانی
میدتیلان دانمارک ۳ - ۱ سلتیک اسکاتلند
اوترخت هلند ۱ - ۱ پورتو پرتغال
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱ - ۰ لیل فرانسه
سالزبورگ اتریش ۲ - ۰ گو اهد ایگلز هلند
مالمو سوئد ۰ - ۱ پاناتینایکوس یونان
نیس فرانسه ۱ - ۳ فرایبورگ آلمان
اشتورم گراتس اتریش ۰ - ۰ ناتینگام فارست انگلیس
بولونیا ایتالیا ۰ - ۰ بران نروژ
ویکتوریا پلژن چک ۰ - ۰ فنرباغچه ترکیه
فرانس واروش مجارستان ۳ - ۱ لودوگورتس بلغارستان
پائوک یونان ۴ - ۰ یانگ بویز سوئیس
گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۲ رم ایتالیا (گلها: ماتیاس زوله در دقیقه ۱۳ و لورنزو پلگرینی ۳۶)
رئال بتیس اسپانیا ۲ - ۰ المپیک لیون فرانسه (گلها: عبدالصمد الزلزولی در دقیقه ۳۰ و آنتونی ۳۵)
اسپورتینگ براگا پرتغال ۳ - ۴ خنک بلژیک
اشتوتگارت آلمان ۲ - ۰ فاینورد هلند
- در جدول تیم میدتیلان دانمارک با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای فرایبورگ آلمان و فرانس واروش مجارستان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سلتاویگو اسپانیا با ۹ امتیاز چهارم است.