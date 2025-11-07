پخش زنده
ضابطان در برابر جرم مشهود عفاف و حجاب مکلف به اقدام قانونیاند.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: رفتارهای هنجارشکنانه در حوزه عفاف و حجاب مصداق جرم مشهود است و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری گفت: زندگی آن حضرت الگویی کامل برای تمام بشر است و یکی از برجستهترین ویژگیهای ایشان، روح ظلمستیزی و دفاع از ولایت است که باید در زندگی امروز جامعه اسلامی تبلور یابد.
وی با اشاره به نقش زن در اسلام افزود: متولیان فرهنگی وظیفه دارند در زمینه ترویج آموزههای دینی و ارتقای آگاهی جوانان درباره آسیبهای فضای مجازی بهویژه در حوزه عفاف و حجاب نقش فعال و مستمر ایفا کنند.
رئیسکل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید در چارچوب شرع و قانون انجام شود، گفت: زیست عفیفانه یکی از مهمترین مصادیق سلامت اجتماعی است و نباید از آن استفاده ابزاری کرد.
وی با بیان اینکه عدهای با رفتارهای هنجارشکنانه و تظاهر به آن، عفت عمومی را جریحهدار میکنند گفت:، چون این رفتارها خلاف قانون و مصداق جرم مشهود است، ضابطان قضائی موظفند به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه نگاه اصلاحی و ارشادی باید در اولویت دستگاههای فرهنگی باشد و در صورت اصرار بر بیقانونی، ضابطان باید قانونشکنان را به مرجع قضائی معرفی کنند گفت: شعب متعددی برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است.