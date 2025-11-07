به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضاقلی‌ زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ میلیون و ۲۶۱ هزار لیتر سوخت گازوئیل جهت حمایت از تولید و تأمین نیاز ادوات مکانیزه کشاورزان شیروان توزیع شده است.

وی افزود: سوخت توزیع شده بین کشاورزان شامل؛ ۶ میلیون و ۲۶۰ لیتر نفت‌گاز، نیم میلیون لیتر نفت سفید و ۲ هزار کیلوگرم گاز مایع بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان بیان کرد: این میزان سوخت برای انجام عملیات خاک‌ورزی و کاشت پاییزه، بکارگیری پمپ آب کشاورزی و سمپاش‌ها در اختیار کشاورزان شهرستان قرار گرفته است.

رضاقلی‌زاده بیان کرد: تأمین سوخت به موقع و مورد نیاز برای فعالیت‌های کشاورزی یکی از راهکار‌های افزایش تولید محصول کشاورزی بوده و تولید محصولات را از لحاظ کیفی و کمی تضمین می‌کند.