کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:وضعیت دریا در محدوده تنگه هرمز با وزش بادهای شمال شرقی کمی مواج پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی پایدار و پدیده شاخص در سواحل و جزایر استان در طول روز غبار محلی خواهد بود.
او افزود: صبح تا ظهر امروز با وزش باد شمال شرقی مناطق غربی تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی میشود و توصیه میشود در این ساعتها تردد شناورهای سبک با احتیاط لازم در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد خاطرنشان کرد: فردا نیز شرایط پایدار جوی و در برخی ساعات گاه وزش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
او افزود: از لحاظ دمایی تا اوایل هفته پیش رو کاهش دمای کمینه در بیشتر نقاط استان و ماندگاری هوای نسبتا سرد در ارتفاعات پیش بینی میشود.