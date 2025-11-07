پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی قم از جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری برای امروز خبر داد و گفت: از شنبه غبار محلی اندک میآید و دما هم یکی دو درجه گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سعید اسماعیلی، کارشناس هواشناسی استان قم، با اعلام آسمان صاف تا کمی ابری برای امروز، تأکید کرد که تا ۱۰ روز آینده پدیده جوی خاصی در راه نیست و هوا کاملاً آرام میماند.
وی افزود: از شنبه در برخی ساعات، غبار محلی خفیفی در سطح استان مشاهده میشود، اما هیچ بارش یا وزش باد شدیدی پیشبینی نمیشود.
اسماعیلی همچنین به افزایش تدریجی دما اشاره کرد و گفت: از امروز و روزهای آینده، دما یکی دو درجه بالا میرود و این روند تا اواسط هفته ادامه دارد.