مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جلسه علنی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این موارد در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد:

ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی

طرح اصلاح موادی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش بری تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا یا داری دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه پنجساله هفتم پیشرفت