به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در کارگاه آموزشی توانمندسازی مسئولان شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، خطاب به آنان گفت: شما به همراه راهنمایان و جامعه محلی در معرفی و تبدیل یک ظرفیت به جاذبه گردشگری پر مخاطب، نقش مهمی دارید.

محمد رکنی افزود: بسیاری از شرکت‌ها و دفاتر استان خراسان رضوی در کشور نامدار هستند و با صداقت و خستگی ناپذیر خدمت می‌کنند.

او با بیان این‌که شعار سال، گردشگری و تحول پایدار است، تاکید کرد: رعایت مسائل محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست در تور‌های گردشگری مد نظر قرار گیرد.

این مسئول همچنین از مدیران دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری خواست برای جذب گردشگر خارجی، تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.

مسئول آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: صنعت گردشگری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و تعاملات فرهنگی شناخته می‌شود و در قلب این صنعت، شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی قرار دارند که نقش واسطه‌ای حیاتی بین تامین کنندگان خدمات (هتل‌ها، ایرلاین‌ها و غیره) و مسافران و گردشگران ایفا می‌کنند.

یوسف بیدخوری یادآور شد: گردشگری در ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم تاریخی، فرهنگی و طبیعی، با چالش‌های ساختاری، اقتصادی و حقوقی متعددی رو‌به‌رو هستند.

او ادامه داد: نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، ضعف قدرت خرید عمومی، ضعف در زیرساخت‌های گردشگری، نبود بازاریابی بین المللی یکپارچه، قوانین دست و پاگیر، نبود حمایت‌های قانونی کافی، رقابت ناسالم و شکل گیری بازار سیاه و کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده مهم‌ترین چالش‌های پیش روی گردشگری است.

بیدخوری افزود: باید با ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع بین‌المللی از طریق دیپلماسی، ساده سازی فرآیند‌های اداری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، بستر لازم را فراهم کرد.

مسئول آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: تشکیل جوامع، انجمن‌ها و اتحادیه‌های قدرتمند و نظارت‌گر برای ساماندهی رقابت، ایجاد پایگاه‌های داده یکپارچه و اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر برای ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، ضروری است.

او تاکید کرد: شرکت‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید به سمت تخصص گرایی (مانند تمرکز بر تور‌های طبیعت گردی، گردشگری تاریخی و غیره) تقویت برند شخصی، دیجیتال سازی فرآیند‌ها و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا (مانند تجربیات سفر منحصر‌به‌فرد) حرکت کنند.

جواد میبدی نیک، مسئول دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری هم گفت: ۶۳۱ دفتر و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: آموزش مهم‌ترین رکن هر کسب و کاری است و اهمیت آن در در صنعت گردشگری دو چندان می‌شود، چرا که این صنعت دائم به روز رسانی می‌شود و اطلاعات مرتبط با آن در حال تکمیل است.

محمد سعید ولی زاده افزود: با توجه به این که این صنعت مستقیم با ارباب رجوع و مردم در ارتباط است، نیازمند توانایی و حرفه‌ای بودن کارکنان و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است.

او ادامه داد: نیاز‌های آموزشی دفاتر خدمات مسافرتی شامل قوانین و مقررات گردشگری، قوانین و رویه‌های مالیاتی و نحوه برگزاری تور‌های داخلی و خارجی است.