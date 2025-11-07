برگزاری تور به مقصد شهرستانهای خراسان رضوی؛ در دستور کار
برای معرفی ظرفیتهای خراسان رضوی، باید برگزاری تور به مقصد شهرستانهای استان در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در کارگاه آموزشی توانمندسازی مسئولان شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، خطاب به آنان گفت: شما به همراه راهنمایان و جامعه محلی در معرفی و تبدیل یک ظرفیت به جاذبه گردشگری پر مخاطب، نقش مهمی دارید.
محمد رکنی افزود: بسیاری از شرکتها و دفاتر استان خراسان رضوی در کشور نامدار هستند و با صداقت و خستگی ناپذیر خدمت میکنند.
او با بیان اینکه شعار سال، گردشگری و تحول پایدار است، تاکید کرد: رعایت مسائل محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست در تورهای گردشگری مد نظر قرار گیرد.
این مسئول همچنین از مدیران دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری خواست برای جذب گردشگر خارجی، تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
مسئول آموزش و برنامهریزی گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: صنعت گردشگری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و تعاملات فرهنگی شناخته میشود و در قلب این صنعت، شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی قرار دارند که نقش واسطهای حیاتی بین تامین کنندگان خدمات (هتلها، ایرلاینها و غیره) و مسافران و گردشگران ایفا میکنند.
یوسف بیدخوری یادآور شد: گردشگری در ایران با وجود پتانسیلهای عظیم تاریخی، فرهنگی و طبیعی، با چالشهای ساختاری، اقتصادی و حقوقی متعددی روبهرو هستند.
او ادامه داد: نوسانات شدید نرخ ارز، تحریمهای بینالمللی، ضعف قدرت خرید عمومی، ضعف در زیرساختهای گردشگری، نبود بازاریابی بین المللی یکپارچه، قوانین دست و پاگیر، نبود حمایتهای قانونی کافی، رقابت ناسالم و شکل گیری بازار سیاه و کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده مهمترین چالشهای پیش روی گردشگری است.
بیدخوری افزود: باید با ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع بینالمللی از طریق دیپلماسی، ساده سازی فرآیندهای اداری و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، بستر لازم را فراهم کرد.
مسئول آموزش و برنامهریزی گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تصریح کرد: تشکیل جوامع، انجمنها و اتحادیههای قدرتمند و نظارتگر برای ساماندهی رقابت، ایجاد پایگاههای داده یکپارچه و اجرای برنامههای آموزشی مستمر برای ارتقای مهارتهای نیروی انسانی، ضروری است.
او تاکید کرد: شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید به سمت تخصص گرایی (مانند تمرکز بر تورهای طبیعت گردی، گردشگری تاریخی و غیره) تقویت برند شخصی، دیجیتال سازی فرآیندها و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا (مانند تجربیات سفر منحصربهفرد) حرکت کنند.
جواد میبدی نیک، مسئول دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری هم گفت: ۶۳۱ دفتر و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: آموزش مهمترین رکن هر کسب و کاری است و اهمیت آن در در صنعت گردشگری دو چندان میشود، چرا که این صنعت دائم به روز رسانی میشود و اطلاعات مرتبط با آن در حال تکمیل است.
محمد سعید ولی زاده افزود: با توجه به این که این صنعت مستقیم با ارباب رجوع و مردم در ارتباط است، نیازمند توانایی و حرفهای بودن کارکنان و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است.
او ادامه داد: نیازهای آموزشی دفاتر خدمات مسافرتی شامل قوانین و مقررات گردشگری، قوانین و رویههای مالیاتی و نحوه برگزاری تورهای داخلی و خارجی است.