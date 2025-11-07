پخش زنده
صبح امروز از ۵ شهر خراسان جنوبی وقوع یخبندان گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:صبح امروز وقوع یخبندان در شهرهای سربیشه، سه قلعه، اسفدن، بیرجند و قاین گزارش شد.
زارعی افزود:بر اساس الگوی نقشهها کماکان در مناطق سردسیر استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز وقوع یخبندان شبانه قابل پیشبینی است.
وی گفت:شرایط جوی تا اوایل هفته آینده نسبتا پایدار خواهد بود و پدیده قابل ذکر در برخی نقاط استان گاهی به افزایش ابر پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت:در شبانه روز گذشته سربیشه با منفی ۳ درجه سردترین و دهسلم با ۲۷ درجه گرمترین نقطه استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین صفر و ۲۱ درجه ثبت شد.