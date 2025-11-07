اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم رونمایی از فیلم مستند "پرواز پروانه‌ها" که روایتگر زندگی پردرد و کوشش مستمر دو نخبه مبتلا به بیمار پروانه‌ای است، شرکت کرد.

تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایرانیان جنایت علیه بشریت است



وی در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:

به همراه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از مستند «پرواز پروانه‌ها» در تالار وحدت شرکت کردم. این فیلم از یکسو روایتگر صبر، استقامت و اراده پولادین زهرا و محمدمهدی، خواهر و برادر مبتلا به بیماری ای‌بی (پروانه‌ای)، برای علم‌آموزی و پیشرفت است؛ و از سوی دیگر درد و رنج غیر قابل تصور بیماران پروانه‌ای و خانواده‌هایشان را به تصویر می‌کشد.

در ظالمانه و ضد بشری بودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران همین بس که بیماران پروانه‌ای - مثل بسیاری از بیماران صعب‌العلاج دیگر - همواره در صدر فهرست اهداف تحریم بوده‌اند. جلوگیری از ارسال پانسمان‌های ویژه بیماران ای‌بی، اوج قساوت و سنگدلی تحریم‌کنندگان و اجراکنندکان تحریم‌ها را نشان می‌دهد.