قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پی تصویب منشور کوروش بزرگ در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، این رخداد را نمادی از جایگاه تمدن ایرانی در بنیان‌گذاری مفاهیم جهانی عدالت، آزادی و گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در پی تصویب منشور کوروش کبیر در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو ، علی دارابی در پیامی، این رویداد را نشانه‌ای از استمرار روح انسان‌گرایی و خرد ایرانی در وجدان جهانی دانست و تأکید کرد: منشور کوروش، نخستین اعلامیه جهانی حرمت جان و آزادی انسان، نه یادگاری از تاریخ، بلکه پیمانی میان انسان و انسان است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به ارزش‌های نهفته در منشور کوروش گفت: در روزگاری که قدرت‌ها هنوز با واژه حقوق بشر بیگانه بودند، کوروش از حق زیستن، از آزادی ایمان و از امنیت اندیشه سخن گفت و آنچه گفت، نه فرمان که پیمانی میان انسان و انسان بود.

وی افزود: سازمان یونسکو با ثبت این منشور، بار دیگر بر پیوند دیرینه ایران با ارزش‌های جهان‌ شمول تاکید کرده است؛ ارزش‌هایی که امروز، در جهانی گرفتار خشونت، تبعیض و بحران‌های انسانی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند احیای آنهاست.

دارابی منشور کوروش را «آینه‌ای از جوهر تمدن ایرانی» توصیف کرد و گفت: تمدن ایران، از آغاز، انسان را برتر از قدرت و عدالت را بنیاد پادشاهی می‌دانست. در این منشور، همان روحی جاری است که در آیین‌های صلح‌محور، در نوروز، مهرگان و در هم‌نشینی ادیان و اقوام ایران زمین تنفس می‌کند.

وی تصویب این منشور را نتیجه ابتکار مشترک جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و عراق دانست و افزود: این همکاری نمادی از هم‌افزایی فرهنگی ملت‌هایی است که از یک ریشه تمدنی برخاسته‌اند و در پیامی مشترک برای صلح، توسعه پایدار و همزیستی انسانی هم‌صدا شده‌اند.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از حمایت‌های مدیرکل یونسکو، دبیرخانه کنفرانس عمومی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و نمایندگی دائم کشورمان در یونسکو تقدیر کرد و گفت: یونسکو با ثبت این بزرگداشت جهانی، حقیقتی را بازگو کرد که در ژرفای فرهنگ ایران نهفته است: این‌که آزادی، مدارا و عدالت نه شعار، بلکه شیوه زیستن در این سرزمین بوده است.

دارابی با اشاره به جایگاه فرهنگی و الهی کوروش کبیر در میراث فکری ایران و جهان گفت: چنان‌که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید، کوروش می‌تواند همان ذوالقرنین قرآن باشد؛ چهره‌ای که خرد و ایمان را در خدمت عدالت به‌کار گرفت. این پیوند میان وحی و وجدان بشری، گواه آن است که پیام کوروش از جنس زمان نیست، از جنس حقیقت است.

وی ضمن قدردانی از همکاری تاجیکستان به‌عنوان عضو شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران و عضویت رسمی عراق در این مرکز، بر تداوم مأموریت فرهنگی مشترک تاکید کرد و گفت: پاسداری از فرهنگ، زبان صلح و انتقال دانایی زیسته نیاکان به نسل‌های آینده است. باشد که آموزه‌های منشور کوروش، در پرتو همکاری‌های ملت‌های فرهنگ‌دوست و یونسکو، چراغی برای جهانی شود که بیش از هر زمان، به یادآوری فلسفه زیست انسان در زمین نیاز دارد.