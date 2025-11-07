پخش زنده
در نشستهای جداگانه رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه، طرحهای مهمی مانند بیمارستان جدید بیرجند و توسعه بیمارستان طبس، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در دیداری با دکتر برمکی، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت اجرای طرحهای کلان توسعه فضاهای فیزیکی دانشگاه تأکید کرد.
مهمترین دستاورد این جلسه، موافقت اولیه دکتر برمکی و تعیین وقت برای بررسی سه پروژه اصلی در جلسه آینده کمیسیون ماده ۲۳ بود؛ این پروژهها شامل اخذ مجوز بیمارستان جایگزین بیرجند، توسعه بیمارستان طبس و احداث خوابگاه دانشجویی ۳۶۰ نفره پسرانه است.
در ادامه، دکتر گنجیفرد در ملاقات با مهندس حسینی، معاون عمرانی دفتر امور سلامت سازمان برنامه و بودجه، مسائل مربوط به اعتبارات مصوب پروژههای ملی دانشگاه در سال آینده را پیگیری کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در تمامی این دیدارها بر لزوم تخصیص بهموقع اعتبارات برای بهرهبرداری سریعتر از پروژهها تأکید کرد و گفت: تحقق این مهم، سهم بسزایی در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم شریف استان خواهد داشت.