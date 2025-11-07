رزمایش بزرگ ارزیابی میزان آشنایی و آمادگی دانش آموزان بوکانی برای مقابله با شرایط بحرانی برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این رزمایش با حضور عوامل امدادی، نظامی و انتظامی و ادارات خدمات رسان شهربوکان و با حضور معاون اجتماعی سیاسی فرمانداری شهرستان به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه تمدن برگزار شد.

به گفته رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان مانور پدافند غیرعامل با هدف فرهنگ سازی و نهادینه‌سازی در جامعه و افزایش آمادگی و آشنایی دانش آموزان با شرایط سخت و مواقع بحران برگزار شد.

معروفی گفت: پدافند غیرعامل از جمله تدابیری برای تامین امنیت منابع انسانی و زیرساخت‌های حیاتی در مواقع بحران است که شامل بلایای طبیعی و جنگ‌های نظامی و امنیتی می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل در مقابله و پیشگیری از بحران‌ها و آسیب‌ها، آموزش این امر در مدارس شهرستان در اولویت است و نیاز است مباحث مربوط به فرهنگ سازی برای تمام دانش آموزان و معلمین با استفاده از تمام ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.