پخش زنده
امروز: -
جمعی از اندیشمندان دینی، اساتید دانشگاهی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی پاکستان با تمجید از مقاومت ملت ایران و پیشرفتهای دفاعی و علمی کشورمان، خواستار تقویت روابط پارلمانی، فرهنگی و دفاعی میان دو کشور همسایه و برادر شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در نشست صمیمی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با جمعی از اندیشمندان دینی، اساتید دانشگاهی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی پاکستان موضوعات مهمی از جمله پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، راههای مقابله با استکبار جهانی، نقش رسانهها و ضرورت ایجاد پیمانهای راهبردی میان کشورهای اسلامی بررسی شد و نخبگان پاکستانی از مقاومت ایران در برابر دشمن صهیونیستی تمجید کردند.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با تشریح آخرین وضعیت تحولات منطقهای در سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: رژیم صهیونیستی بر سه اصل پوشالی شکستناپذیری در برابر تهدیدها، نفوذناپذیری مرزها و توانایی مهار هر تهدیدی در خارج از مرزها استوار بود.
وی افزود: عملیات «طوفان الاقصی» و پس از آن پاسخ نظامی قاطع جمهوری اسلامی به تجاوزات اسرائیل، این اصول را در هم شکست و نشان داد اراده ملتهای مظلوم منطقه از هر فناوری نظامی قویتر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با رد ادعای آغاز جنگ از سوی فلسطین آن را «دروغی بزرگ» خواند و تاکید کرد: هیچکس نمیتواند انکار کند که مردم فلسطین نزدیک به ۸۰ سال است در آوارگی و محاصره زندگی میکنند و وقتی کشورهای مسلمان بویژه عربی اقدامی نکردند ملت فلسطین خود تصمیم به مقاومت گرفت.
قالیباف گفت: جوانان فلسطینی با تکیه بر ایمان الهی توانستند به سیستمهای امنیتی بسیار پیچیده رژیم صهیونیستی نفوذ کنند، در حالیکه این سیستمها توسط آمریکا و غرب پشتیبانی میشدند.
وی تأکید کرد: اگر جنگ ۱۲ روزه ادامه مییافت، شکست نظامی اسرائیل آشکارتر و سنگینتر میشد، حتی وزیر خارجه آمریکا در روز سوم جنگ با ایران اعتراف کرد که ساختار نظامی و ستاد فرماندهی تلآویو در هم فرو ریخته بود و آمریکا برای احیای آن وارد عمل شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه استکباری آمریکا بر همه ملتهای اسلامی آشکار است، گفت: امروز وظیفه نخبگان، اصحاب رسانه و اندیشکدهها این است که چهره رسوای رژیم صهیونیستی و اسلامستیزی آمریکا را آشکار کنند و اجازه ندهند روایت دروغین آنان بر افکار عمومی جهان غلبه کند.
قالیباف با اشاره به چهار دهه دشمنی و تحریم غرب علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ تحمیلی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی ایستادگی کرد و در این مسیر صدها هزار شهید تقدیم کرده است.
وی تأکید کرد: ما همواره اعلام کردهایم که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و در صنعت هستهای، فناوری نانو، هوافضا و بیوتکنولوژی در جایگاههای برتر جهان قرار داریم و همه این پیشرفتها در شرایط تحریم و فشار به دست آمده است، اما دشمنان با بهانهجویی و فشار سیاسی مانعتراشی میکنند.
قالیباف با اشاره به واکنش ایران در جریان حمله رژیم صهیونیستی گفت: در کمتر از ۱۶ ساعت پاسخ قاطع دادیم و در روز چهارم، موشکهای ما در آسمان سرزمینهای اشغالی معادلات را تغییر دادند؛ آمریکا نیز برای حمایت از اسرائیل وارد عمل شد، اما در کمتر از ۲۴ ساعت از ما پاسخ گرفت.
وی افزود: ما به صراحت پیام دادیم؛ شما جنگ را آغاز کردید، ما آن را پایان میدهیم.
دکتر قالیباف با اشاره به توافق دفاعی اخیر پاکستان و عربستان گفت: در دیدار با رؤسای مجالس ملی و سنا بر ضرورت پیمانهای راهبردی میان کشورهای اسلامی تأکید کردم، سازمان همکاری اسلامی باید دارای سیستم نظامی مشترک باشد تا پاسخ به دشمنان همزمان و هماهنگ صورت گیرد، زیرا رژیم صهیونیستی دشمن مشترک همه کشورهای اسلامی است و تنها با اتحاد میتوان در برابر آن ایستاد.
قالیباف خاطرنشان کرد: پس از هشت دهه ظلم بر فلسطینیها، اکنون موضوع فلسطین صرفاً دغدغه مسلمانان نیست بلکه مسئلهای انسانی و جهانی شده است و در کشورهای غربی نیز صدای حمایت از مردم فلسطین از همیشه بلندتر است و این نشانه تغییر در وجدان جهانی است.
در این نشست صمیمی اندیشمندان دینی، دانشگاهیان و نخبگان فرهنگی پاکستان با تمجید از نقش انقلاب اسلامی در بیداری امت مسلمان، بر وحدت و همکاری میان کشورهای اسلامی تأکید کردند.
نخبگان پاکستانی مجلس شورای اسلامی را یکی از نهادهای قدرتمند جهان و محور دیپلماسی مردمی در ایران دانستند و گفتند: تجربه ایران نشان داده که مشارکت مردمی و اراده ملی همواره تداوم داشته است.
شرکتکنندگان با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو کشور گفتند پاکستان و ایران در تاریخ و مذهب به هم گره خوردهاند و ملت پاکستان ایران را خانه خود میداند، به باور آنان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی روحیه استکبار ستیزی را در سراسر جهان اسلام و بهویژه در پاکستان تقویت کرد.
نخبگان سیاسی و رسانهای نیز پیروزی ایران در جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی را افتخار بزرگ جهان اسلام دانستند و تأکید کردند: رهبری آیتالله خامنهای در این نبرد الهامبخش همه مسلمانان است و افسانه شکستناپذیری اسرائیل را فرو ریخت.
آنان همچنین بر تقویت همکاریهای منطقهای، روابط پارلمانی و گسترش آموزش زبان فارسی میان دو کشور تأکید کردند و پیشرفتهای علمی و دفاعی ایران را مایه مباهات جهان اسلام خواندند.